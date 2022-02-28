Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями, после того как сегодня, 28 февраля, официально стал первой ракеткой мира.

«Это огромная честь для меня. Все понимают, что эмоции у меня смешанные из-за того, что это произошло на этой неделе.

Спасибо моей жене, команде, спонсорам, друзьям и всем, кто помогал по пути. Это длинное путешествие, и мне интересно, что меня ждет впереди», — написал Медведев.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на турнире в Акапулько, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.