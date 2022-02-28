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Сегодня, 21:18

Медведев — о первом месте в рейтинге ATP: «Это огромная честь для меня"

Медведев поделился эмоциями от первого места в рейтинге ATP
Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями, после того как сегодня, 28 февраля, официально стал первой ракеткой мира.

«Это огромная честь для меня. Все понимают, что эмоции у меня смешанные из-за того, что это произошло на этой неделе.

Спасибо моей жене, команде, спонсорам, друзьям и всем, кто помогал по пути. Это длинное путешествие, и мне интересно, что меня ждет впереди», — написал Медведев.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на турнире в Акапулько, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Даниил Медведев
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