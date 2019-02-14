Медведев победил Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Фернандо Вердаско в матче второго круга турнира ATP в Роттердаме - 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) - Жо-Вильфрид Цонга (Франция).
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 961 160 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 5) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:2, 7:5
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