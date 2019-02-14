17:00 | Теннис — ATP

Медведев победил Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Фернандо Вердаско в матче второго круга турнира ATP в Роттердаме - 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) - Жо-Вильфрид Цонга (Франция). 

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 961 160 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Даниил Медведев (Россия, 5) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:2, 7:5

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