Медведев победил Муте во втором круге турнира ATP в Испании

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP на Мальорке (Испания).

В матче второго круга он обыграл Корентена Муте из Франции со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем туре соперником Медведева станет норвежец Каспер Рууд, который в двух сетах одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 6:4.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:2