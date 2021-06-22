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Медведев победил Муте во втором круге турнира ATP в Испании

17:31
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP на Мальорке (Испания).

В матче второго круга он обыграл Корентена Муте из Франции со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем туре соперником Медведева станет норвежец Каспер Рууд, который в двух сетах одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 6:4.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:2

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