Медведев победил Муте во втором круге турнира ATP в Испании
17:31
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP на Мальорке (Испания).
В матче второго круга он обыграл Корентена Муте из Франции со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
В следующем туре соперником Медведева станет норвежец Каспер Рууд, который в двух сетах одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 6:4.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:2
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