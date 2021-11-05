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Медведев победил Корду и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

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Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Париже.

В третьем круге он победил Себастьяна Корду из США со счетом 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Юго Гастон (Франция, Q).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Себастьян Корда (США) — 4:6, 6:1, 6:3

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Екатерина Савостина все материалы автора
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