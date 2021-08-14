Медведев победил Гуркача и вышел в полуфинал турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Торонто обыграл поляка Хуберта Гуркача со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Россиянин сделал 22 эйса и 4 двойные ошибки, а также не реализовал один брейк-пойнт из двух возможных. На счету поляка 8 подач навылет и одна ошибки на второй подаче, а также 2 брейк-пойнта из 9

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Джон Изнер (США) — Гаэль Монфис (Франция).