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Медведев победил Гуркача и вышел в полуфинал турнира в Торонто

04:31
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Торонто обыграл поляка Хуберта Гуркача со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Россиянин сделал 22 эйса и 4 двойные ошибки, а также не реализовал один брейк-пойнт из двух возможных. На счету поляка 8 подач навылет и одна ошибки на второй подаче, а также 2 брейк-пойнта из 9

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Джон Изнер (США) — Гаэль Монфис (Франция).

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Сергей Разин все материалы автора

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