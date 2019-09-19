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Медведев переиграл Донского во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

20:33
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Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Санкт-Петербурге переиграл соотечественника Евгения Донского — 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Евгений Донской (Россия, WC) — 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2019/

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