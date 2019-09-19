Медведев переиграл Донского во втором круге турнира в Санкт-Петербурге
20:33
Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Санкт-Петербурге переиграл соотечественника Евгения Донского — 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Евгений Донской (Россия, WC) — 7:5, 6:3
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