Медведев переиграл Донского во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Санкт-Петербурге переиграл соотечественника Евгения Донского — 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Евгений Донской (Россия, WC) — 7:5, 6:3