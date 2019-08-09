Медведев ожидал более тяжелого матча с Тимом

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом в четвертьфинале турнира в Монреале (Канада). Медведев отдал четвертой ракетке мира всего четыре гейма.

- Конечно, я ожидал более тяжелого матча, - цитирует ATP Tour Медведева. - Был счастлив, что смог так хорошо играть, так легко победить его. Это сэкономило мне много энергии и придало уверенности, поэтому я очень счастлив.

Медведев обыграл четвертую ракетку мира Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале