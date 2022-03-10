Медведев ожидает большое давление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

«Думаю, давление будет большим. Но в то же время велика и мотивация. Я сделаю все, что от меня зависит. То же самое и на любом другом турнире, где хочется заработать как можно больше очков», — приводит RT слова Медведева.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта, призовой фонд составляет 8 369 455 долларов.

Даниил Медведев начнет участие в турнире со второго круга. Соперником россиянина станет победитель матча Томаш Махач (Чехия, Q) — Алексей Попырин (Австралия).