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Сегодня, 13:46

Медведев ожидает большое давление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

«Думаю, давление будет большим. Но в то же время велика и мотивация. Я сделаю все, что от меня зависит. То же самое и на любом другом турнире, где хочется заработать как можно больше очков», — приводит RT слова Медведева.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта, призовой фонд составляет 8 369 455 долларов.

Даниил Медведев начнет участие в турнире со второго круга. Соперником россиянина станет победитель матча Томаш Махач (Чехия, Q) — Алексей Попырин (Австралия).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/973842-medvedev-turnir-masters-ozhidaniya?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Теннис
Даниил Медведев
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