Медведев ответил на приглашение «Ростова»

Первая ракетка России Даниил Медведев после четвертьфинала турнира в St. Petersburg Open-2019 с Андреем Рублевым (6:4, 7:5) ответил на вопрос о приглашении футбольного клуба «Ростов» на матч.

Медведев ранее в своем интервью рассказал о том, что вместе с отцом симпатизирует донскому клубу, но после посещения «Газпром Арены» и челленджа с Александром Кержаковым, Андреем Аршавиным и Малкомом на этой неделе решил «переобуться» в пользу «Зенита». Ростовчане в Twitter призвали теннисиста не спешить и пригласили его вместе с отцом на свою игру.

— Я утром видел это приглашение, — сказал Медведев на пресс-конференции после матча с Рублевым. — Если честно, так мало свободного времени в этом сезоне — со всеми результатами, что я показываю, со всеми турнирами, которые предстоят. По крайней мере про этот год скажу, что никак не смогу, как бы ни хотел. Это приятно. Я люблю футбол и не так часто бывал на матчах вживую. Это всегда крутая атмосфера. И в любом случае скажу, что папа готов в любое время, в любую секунду и на любой матч. (Улыбается.)

Папа с детства болеет за «Ростов». Почему я и симпатизировал этому клубу — больше смотрел европейский футбол и решил: ладно, буду вместе с папой поддерживать «Ростов». Если идет его матч по телевизору, могу посмотреть. Но не могу сказать, что как-то очень сильно горю, если он проигрывает. А вот папа действительно болеет. Как говорю, с детства — так что тут без вариантов. (Мария Никулашкина)