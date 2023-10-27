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27 октября, 13:00

Медведев отреагировал победу над болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала турнира в Вене

Виктория Кравченко
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Первая ракетка России Даниил Медведев отреагировал на победу над болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала турнира в Вене — 3:6, 6:2, 6:4.

«Это был отличный матч. Григор очень хорошо его начал, а мне многого не хватало в моей игре. Начиная со второго сета я стал лучше играть, лучше передвигаться по корту, чаще попадать и ускорять игру, когда необходимо.

Я стал понемногу контролировать ход игры, но матч был очень сложным и мог завершиться с любым исходом. Я очень рад, что мне удалось закончить его в свою пользу", — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Сегодня, 27 октября, Медведев встретиться с россиянином Кареном Хачановым. Матч 1/4 финала состоится сегодня и начнется не раньше 15.00 мск.

Даниил Медведев
Карен Хачанов
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