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Медведев отказался от участия в выставочном турнире UTS, который организует Муратоглу

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на выставочном турнире UTS во Франкфурте. Причиной стала усталость спортсмена.

«Предыдущие две недели были очень тяжелыми для меня и моего тела, возможно, самыми трудными за всю мою карьеру. Это разочаровывает, потому что я хотел сыграть перед вами. Мне нравится это мероприятие, его формат, поэтому я желаю всем участникам и организаторам удачи», — приводят слова Медведева организаторы турнира.

Соревнования Ultimate Tennis Showdown, организатором которых выступает французский тренер Патрик Муратоглу, пройдут во Франкфурте с 15 по 17 сентября. В турнире примут участие Андрей Рублев, Григор Димитров, Каспер Рууд, Гаэль Монфис, Диего Шварцман, Ян-Леннард Штруфф, Кристофер Юбэнкс и Бенуа Пэр.

На Открытом чемпионате США-2023 Медведев дошел до финала, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. На данный момент 27-летний россиянин занимает 3-ю строчку в рейтинге АТР.

Теннис
Даниил Медведев
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