Медведев остался на пятом месте в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев остался на пятой строчке в обновленном рейтинге ATP. Андрей Рублев и Карен Хачанов также сохранили 14-е и 15-е места соответственно.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — австриец Доминик Тим.

Рейтинг АТР на 9 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10220 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555

14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2234

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120