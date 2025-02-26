Медведев остался доволен уровнем своей игры в матче против Мпетши на турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал подачи француза Джованни Мпетши со скоростью 230 км/ч в матче второго круга турнира в Дубае.

«Как принимал такие подачи? У тебя особо нет времени подумать, что делать — это чистые рефлексы. Иногда это упрощает жизнь, потому что даже если ты не примешь ее, то не расстроишься. Но если ошибаешься на приеме второй, тогда это обидно. Просто стараешься изо всех сил. И сегодня я неплохо справился. Я очень хорошо подавал, так что это помогло. В целом я доволен своим уровнем», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

29-летний россиянин обыграл Мпетши в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В четвертьфинале турнира в Дубае он встретится с Таллоном Грикспуром из Нидерландов, который на старте соревнований выбил еще одного представителя России Романа Сафиуллина.