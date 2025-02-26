26 февраля 2025, 20:50

Медведев остался доволен уровнем своей игры в матче против Мпетши на турнире в Дубае

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал подачи француза Джованни Мпетши со скоростью 230 км/ч в матче второго круга турнира в Дубае.

«Как принимал такие подачи? У тебя особо нет времени подумать, что делать — это чистые рефлексы. Иногда это упрощает жизнь, потому что даже если ты не примешь ее, то не расстроишься. Но если ошибаешься на приеме второй, тогда это обидно. Просто стараешься изо всех сил. И сегодня я неплохо справился. Я очень хорошо подавал, так что это помогло. В целом я доволен своим уровнем», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

29-летний россиянин обыграл Мпетши в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В четвертьфинале турнира в Дубае он встретится с Таллоном Грикспуром из Нидерландов, который на старте соревнований выбил еще одного представителя России Романа Сафиуллина.

Источник: Официальный сайт АТР
Нужно ли отдавать детей в спорт? Алексей Столяров и Вера Бондарева — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» победил, «Нефтехимик» готов к сенсации
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
