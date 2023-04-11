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Сегодня, 08:00

Медведев опустился на пятую строчку рейтинга ATP, Хачанов на 12-ю

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место (5 150 очков). Его обошел норвежец Каспер Рууд (5 255 очков).

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе и третье места сохранили испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас соответственно.

На шестом месте остался еще один россиянин Андрей Рублев. Карен Хачанов опустился на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку.

Россиянин Павел Котов, который на прошлой неделе впервые в карьере вышел в полуфинале турнира уровня ATP (Марракеш), поднялся на 11 позиции и теперь занимает 103-е место.

Рейтинг АТР на 11 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770

4 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5255

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5150

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3470

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450

8 (9). Янник Синнер (Италия) — 3345

9 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3335

10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3065...

12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2855

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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