Медведев опустился на 15-е место в чемпионской гонке ATP, Хачанов поднялся на 24-е

В обновленной версии чемпионской гонки АТР россиянин Даниил Медведев, дошедший на турнире в Марселе (Франция) до четвертьфинальной стадии, опустился на 15-е место. Карен Хачанов поднялся на девять позиций и занимает 24-е место. Он дошел до 1/4 финала в Дохе (Катар).

Положение на 2 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165 очков

2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355

3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145

4 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 860

6 (4). Кристиан Гарин (Чили) — 840

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 765

8 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 760

9 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 720

10 (9). Феликс Оже-Альясем (Канада) — 5635

15 (10). Даниил Медведев (Россия) — 480

24 (33). Карен Хачанов (Россия) — 380

98 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 131