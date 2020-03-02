Медведев опустился на 15-е место в чемпионской гонке ATP, Хачанов поднялся на 24-е
В обновленной версии чемпионской гонки АТР россиянин Даниил Медведев, дошедший на турнире в Марселе (Франция) до четвертьфинальной стадии, опустился на 15-е место. Карен Хачанов поднялся на девять позиций и занимает 24-е место. Он дошел до 1/4 финала в Дохе (Катар).
Положение на 2 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165 очков
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355
3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145
4 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 860
6 (4). Кристиан Гарин (Чили) — 840
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 765
8 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 760
9 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 720
10 (9). Феликс Оже-Альясем (Канада) — 5635
15 (10). Даниил Медведев (Россия) — 480
24 (33). Карен Хачанов (Россия) — 380
98 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 131