Медведев опередил Джоковича в рейтинге ATP, Рублев опустился на две строчки
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.
Лидером остается итальянец Янник Синнер. Немец Александр Зверев поднялся на второе место, испанец Карлос Алькарас опустился на третью строчку.
Лучшим из россиян в рейтинге является Даниил Медведев, который поднялся с пятого на четвертое место в списке, опередив серба Новака Джоковича. Другой представитель России Андрей Рублев опустился с седьмой на девятую строчку.
Россиянин Карен Хачанов, дошедший до полуфинала «мастерса» в Париже, поднялся с 21-го на 19-е место.
Рейтинг ATP от 4 ноября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков
2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7715
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7210
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5230
5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5210
6 (6). Тэйлор Фритц (США) — 4300
7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855
8 (10). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3745
9 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3720
10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3240
...
19 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2445...
60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 898
75 (75). Павел Котов (Россия) — 745