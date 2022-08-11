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Сегодня, 08:59

Медведев оценил поведение зрителей во время матча с Кирьосом

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поведение зрителей в матче второго круга турнира в Монреале против австралийца Ника Кирьоса (7:6, (7:2) 4:6, 2:6).

«Кого поддерживали? Думаю, они разделились. Но да, порой, когда проигрываешь, чувствуешь, что публика больше за соперника. Хотя они поддерживали меня, когда я выиграл тай-брейк. Я бы сказал, 50 на 50», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

В третьем круге Кирьос сыграет с победителем в паре Алекс Де Минаур (Австралия) — Григор Димитров (Болгария).

Даниил Медведев
Ник Кирьос
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