Медведев обыграл Тиафо и вышел во второй раунд Australian Open
13:54
Российский теннисист Даниил Медведев в первом раунде Australian Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.
Россиянин сделал 13 эйсов, совершил 12 двойных ошибок и взял 9 брейк-пойнтов из 14.
Во втором раунде Медведев встретится с победителем пары Доминик Кепфер — Педро Мартинес.
В другом матче француз Гаэль Монфис обыграл представителя Тайваня Лу Еньсунь (6:1, 6:4, 6:2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2
Гаэль Монфис (Франция, 10) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 6:1, 6:4, 6:2
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