Медведев обыграл Штруффа в третьем раунде турнира в Цинциннати
15 августа 2019, 21:48
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:2, 6:1) в третьем раунде турнира АТР в Цинциннати (США). Матч продолжался один час и пять минут.
В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) — Андрей Рублев (Россия).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 9) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:2, 6:1