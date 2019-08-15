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Медведев обыграл Штруффа в третьем раунде турнира в Цинциннати

15 августа 2019, 21:48
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:2, 6:1) в третьем раунде турнира АТР в Цинциннати (США). Матч продолжался один час и пять минут.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) — Андрей Рублев (Россия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 9) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:2, 6:1

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