Медведев обыграл Раонича и вышел в финал турнира в Париже
17:51
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира АТР серии «Мастерс» в Париже (Франция). В полуфинале он обыграл канадца Милоша Раонича (6:4, 7:6 (7:4)).
Матч продолжался один час и 38 минут. Во втором полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 901 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Милош Раонич (Канада, 10) — 6:4, 7:6 (7:4)