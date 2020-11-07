Медведев обыграл Раонича и вышел в финал турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира АТР серии «Мастерс» в Париже (Франция). В полуфинале он обыграл канадца Милоша Раонича (6:4, 7:6 (7:4)).

Матч продолжался один час и 38 минут. Во втором полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Милош Раонич (Канада, 10) — 6:4, 7:6 (7:4)