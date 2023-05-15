Медведев обыграл Миральеса и вышел в 1/8 финала турнира в Риме
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира ATP в Риме (Италия).
В матче третьего круга 27-летний спортсмен обыграл испанца Бернабе Сапату Миральеса — 3:6, 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Медведев сделал 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Миральеса 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча Джеффри-Джон Вулф (США) — Александр Зверев (Германия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, 31) — 3:6, 6:1, 6:3
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