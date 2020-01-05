Медведев обыграл Изнера и принес России победу над США
16:01
Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Джона Изнера со счетом 6:3, 6:1 в рамках матче группового турнира ATP Cup между Россией и США. Ранее Карен Хачанов победил Тэйлора Фритца. Таким образом, россияне еще до парной встречи одержали победу над американцами. Ранее Россия в группе D обыграла Италию.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Перт)
Россия — США
Даниил Медведев — Джон Изнер — 6:3, 6:1
Карен Хачанов — Тэйлор Фритц — 3:6, 7:5, 6:1
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