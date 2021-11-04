Медведев обыграл Ивашко и вышел в третий круг турнира в Париже

В матче второго круга турнира серии Masters в Париже (Франция) российский теннисист Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (7:5, 6:4).

Матч продолжался один час и 31 минуту. Медведев сделал три эйса при пяти двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойтах. У его соперника три эйса, одна двойная и два успешных брейк-пойнта.

Следующим соперником американца станет россиянин Себастьян Корда.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:5, 6:4