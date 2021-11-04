Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев обыграл Ивашко и вышел в третий круг турнира в Париже

01:58
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
Теги:

В матче второго круга турнира серии Masters в Париже (Франция) российский теннисист Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (7:5, 6:4).

Матч продолжался один час и 31 минуту. Медведев сделал три эйса при пяти двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойтах. У его соперника три эйса, одна двойная и два успешных брейк-пойнта.

Следующим соперником американца станет россиянин Себастьян Корда.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:5, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Украина подтвердила гибель своих граждан в катастрофе Ан-12 под Иркутском
10