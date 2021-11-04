Медведев обыграл Ивашко и вышел в третий круг турнира в Париже
01:58
В матче второго круга турнира серии Masters в Париже (Франция) российский теннисист Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (7:5, 6:4).
Матч продолжался один час и 31 минуту. Медведев сделал три эйса при пяти двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойтах. У его соперника три эйса, одна двойная и два успешных брейк-пойнта.
Следующим соперником американца станет россиянин Себастьян Корда.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:5, 6:4
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