Российский теннисист Даниил Медведев стал первым полуфиналистом турнира ATP в Барселоне, обыграв чилийца Николаса Харри – 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

В полуфинальном матче седьмой сеянный Медведев сыграет с победителем пары Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Кеи Нишикори (Япония).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 7) – Николас Харри (Чили, LL) – 6:3, 6:4