Российский теннисист Даниил Медведев стал первым полуфиналистом турнира ATP в Барселоне, обыграв чилийца Николаса Харри – 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
В полуфинальном матче седьмой сеянный Медведев сыграет с победителем пары Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Кеи Нишикори (Япония).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 609 135 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 7) – Николас Харри (Чили, LL) – 6:3, 6:4