Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале, где может встретиться с Надалем

Россиянин Даниил Медведев в полуфинале турнира в Монреале (Канада) одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым – 6:1, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час и 24 минуты.
В финале Медведев сыграет с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) – Гаэль Монфис (Франция).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Coupe Rogers
Призовой фонд 5 701 945 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 8) - Карен Хачанов (Россия, 6) - 6:1, 7:6 (8:6)
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