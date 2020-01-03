Медведев перевернул матч с Фоньини. Россия победила Италию на ATP Cup
16:32
Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3 в матче группового турнира на ATP Cup. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Ранее Карен Хачанов одержал победу над Стефано Травальей, Россия обыграла Италию со счетом 2:0 в группе D.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Перт)
Россия — Италия
Даниил Медведев — Фабио Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...