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Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира года

00:34
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в матче группового раунда Итогового турнира года. Победа обеспечила Медведеву выход в полуфинал турнира.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Даниил Медведев (Россия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:3, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/finals/2020/

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