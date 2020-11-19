Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира года
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Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в матче группового раунда Итогового турнира года. Победа обеспечила Медведеву выход в полуфинал турнира.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Токио 1970
Даниил Медведев (Россия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:3, 6:3
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