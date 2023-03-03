Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае (ОАЭ).
В полуфинале он обыграл серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 36 минут.
Медведев сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Джоковича 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В финале Медведев сыграет против россиянина Андрея Рублева, который в полуфинале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (11:9). Матч пройдет завтра, 4 марта.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 6:4
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