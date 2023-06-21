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Сегодня, 17:09

Медведев обыграл Джере и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Мария Гусева
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Галле (Германия).

В матче второго круга 27-летний спортсмен обыграл серба Ласло Джере — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Медведев сделал 7 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Джере 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинале турнира соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/halle/2023/
Теннис
Даниил Медведев
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