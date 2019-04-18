Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертый круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв грека Стефаноса Циципаса – 6:2, 1:6, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
В следующем круге 23-летний Медведев сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) – Новак Джокович (Сербия).
В другой встрече дня аргентинец Гвидо Пелья обыграл одиннадцатого сеяного турнира Марко Чеккинато из Италии.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 10) – Стефанос Циципас (Греция, 6) – 6:2, 1:6, 6:4
Гвидо Пелья (Аргентина) – Марко Чеккинато (Италия, 11) – 6:4, 4:6, 6:4
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