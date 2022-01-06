Сборная России сравняла счет в матче АТР Cup против сборной Италии. Текущий результат — 1:1.

Во второй игре россиянин Даниил Медведев победил итальянца Маттео Берреттини — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался два часа и 38 минут.

Российский теннисист сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и трех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника шесть эйсов и одна двойная.

Исход противостояния решит парная игра. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграт против Маттео Берреттини и Янника Синнера.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B

Россия — Италия — 1:1

Даниил Медведев — Маттео Берреттини — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4