Медведев обыграл Берреттини и сравнял счет в матче Россия — Италия
07:03
Сборная России сравняла счет в матче АТР Cup против сборной Италии. Текущий результат — 1:1.
Во второй игре россиянин Даниил Медведев победил итальянца Маттео Берреттини — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался два часа и 38 минут.
Российский теннисист сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и трех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника шесть эйсов и одна двойная.
Исход противостояния решит парная игра. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграт против Маттео Берреттини и Янника Синнера.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B
Россия — Италия — 1:1
Даниил Медведев — Маттео Берреттини — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4
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