Медведев обыграл Алиса и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Кентена Алиса в матче 1/8 финала турнира в Майами — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час и 11 минут.

Россиянин 7 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. Гали пять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В чертветьфинале турнира Медведев встретится с американцем Кристофером Юбенксом.