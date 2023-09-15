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Сегодня, 06:23

Медведев: «В этом году я не буду участвовать в турнире в Чжухае»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему решил не участвовать в турнире в Чжухае.
«Мне жаль вам это говорить, но в этом году я не буду участвовать в турнире в Чжухае. Я приношу извинения моим китайским болельщикам, мне очень трудно говорить об этом.
Однако недавно завершившийся US Open был физически и морально напряженным. Я хотел приехать на турнир в Китай, я слышал много хорошего о нем и о городе. Надеюсь, увидеть вас в следующем году», — сказал Медведев во время общения с болельщиками.

Турнир с призовым фондом 981 785 долларов пройдет в Китае с 20 по 26 сентября.

Теннис
Даниил Медведев
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