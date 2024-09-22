Медведев — Звереву: «Мы все облажались, поэтому верим в тебя»

Российский теннисист Даниил Медведев, выступающий за сборную Европы на Кубке Лэйвера, обратился к своему сокоманднику Александру Звереву.

В финальный день турнира немец играет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Мы все облажались, поэтому удачи, верим в тебя», — сказал Медведев Звереву во время игры.

Медведев проиграл два одиночных матча на Кубке Лэйвера — он уступил Тиафо и Бену Шелтону. На данный момент сборная мира ведет в счете 11-7.