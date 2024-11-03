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Сегодня, 21:04

Медведев обойдет Джоковича в рейтинге ATP, Зверев поднимется на вторую строчку

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Россиянин Даниил Медведев поднимется на 4-е место в обновленном рейтинге ATP. Теннисист обойдет серба Новака Джоковича, который опустится на 5-ю строчку.

30 октября Медведев уступил австралийцу Алексею Попырину (4:6, 6:2, 6:7 (4:7) во втором круге «мастерса» в Париже.

Победитель турнира серии ATP 1000 во Франции немец Александр Зверев поднимется на второе место, сместив на третью строчку испанца Карлоса Алькараса.

Россиянин Андрей Рублев опустится с 7-го на 9-е место. Его обойдут австралиец Алекс де Минаур (8-е место) и норвежец Каспер Рууд (7-е).

Даниил Медведев во&nbsp;время матча &laquo;мастерса&raquo; в&nbsp;Париже 30&nbsp;октября. «Может, стоит играть до 50 где-то, где уже побеждал». Медведев: год без титулов и забавная статистика

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
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