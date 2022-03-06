Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявил, что выступление под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) остается единственной возможностью представлять страну и продолжать карьеру в ближайшее время.

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — заявил Медведев РИА «Новости».

Во вторник ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о допуске российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Позднее Медведев и другой российский теннисист, 25-й номер мирового рейтинга Карен Хачанов убрали с личных страниц в Instagram флаги России.