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Сегодня, 19:47

Медведев — о выступлении без флага России: «Надеюсь, это временная мера»

Медведев объяснил решение выступать под флагом ATP
Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото photo.khl.ru

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявил, что выступление под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) остается единственной возможностью представлять страну и продолжать карьеру в ближайшее время.

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — заявил Медведев РИА «Новости».

Во вторник ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о допуске российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Позднее Медведев и другой российский теннисист, 25-й номер мирового рейтинга Карен Хачанов убрали с личных страниц в Instagram флаги России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220306/medvedev-1776957258.html
Даниил Медведев
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