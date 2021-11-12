Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал вчерашнюю тренировку с сербом Новаком Джоковичем перед Итоговым турниром ATP.

«Нужно тренироваться с другими игроками. Если бояться, что так покажешь сопернику слабости, жизнь будет очень тяжелой, — приводит слова Медведева официальный сайт ATP. — Тренироваться сможешь только со своим спарринг-партнером. И для прогресса нужно играть с лучшими».

Также россиянин считает, что матчи с Джоковичем всегда будут проходить на высоком уровне.

«Уровень наших матчей с Новаком всегда будет высоким, но мы стараемся адаптироваться. Перед финалом US Open я пересматривал финал Australian Open, он пересматривал наш матч в Нью-Йорке перед финалом в Париже. В Париже мы оба играли правильно, но он лучше все исполнил. Ничто не дается легко, и всегда нужно бороться на протяжении всего матча», — добавил Медведев.

Жеребьевка Итогового турнира ATP прошла 11 ноября: Медведев и Джокович попали в разные группы. Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.