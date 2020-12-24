Медведев о словах Сафина: «Тренироваться в России и выйти на высокий уровень тяжелее, чем в Европе»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал слова Марата Сафина, который заявил «СЭ», что отъезд Медведева, Рублева и Хачанова из России стал одной из причин успеха нового поколения отечественных теннисистов.

— К сожалению, на данный момент тренироваться в России и выйти на высокий уровень тяжелее, чем если ты находишься, например, в Европе, — заявил Медведев «СЭ». — По ряду причин. Москва — слишком большой город, чтобы провести идеальный тренировочный день, по крайнее мере я так считаю. Играть на открытых кортах получится, если повезет, четыре месяца в году. На дорогу уходит очень много времени, предугадать которое невозможно.

Медведев последние несколько лет живет и тренируется во Франции.

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Медведевым — на сайте «СЭ»