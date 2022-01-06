Медведев о праздновании выигранных очков против Берреттини: «Не могу объяснить, что это было»
11:34
Российский теннисист Даниил Медведев после победного матча против Маттео Берреттини в рамках ATP Cup (6:2, 6:7, 6:4) прокомментировал то, как праздновал выигранные очки в последнем гейме.
Во время встречи россиянин сделал круговые движения руками.
«Не могу это объяснить. Я даже не знаю (смеется). В последнем гейме первые два розыгрыша были невероятными. Надо посмотреть, как мне это удалось сделать.
В этот момент команда мне помогла — потому что тут она сидит рядом и есть возможность взаимодействовать. Так что я хотел показать им, что борюсь за победу», — сказал Медведев.
В решающем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, 10:5). Россия вышла в полуфинал турнира.
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры
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