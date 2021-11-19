Медведев о победе над Синнером: «Во втором сете я хотел закончить матч поскорее и лечь спать пораньше»

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча Итогового турнира ATP против итальянца Янника Синнера (6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

«Первый сет прошел на хорошем уровне и длился всего 30 минут, я имел преимущество. Во втором сете я хотел закончить матч поскорее и лечь спать пораньше, но мне не удалось этого сделать. Янник играл хорошо, но особенно удачно для него сложились второй и третий сеты. Третий сет был очень тяжелым, потому что я не люблю проигрывать, но в то же время я уже не мог бегать по корту. Я старался играть немного быстрее и агрессивнее. Это был странный матч, но в любом случае я рад победить.

Возможно, если матч не был бы «мертвым», то я бы действовал немного по-другому, но это не значит лучше. Скорее всего, у меня было бы больше нервов и мыслей о том, что мне обязательно надо выигрывать этот матч», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Для Медведева эта победа стала третьей в трех играх на турнире. Синнер одержал одну победу и потерпел одно поражение.