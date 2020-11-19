Медведев о победе над Джоковичем: «Он не проявил себя лучшим образом. Такое случается со всеми»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в групповом раунде Итогового турнира года (6:3, 6:3).

— Мне нравится играть с Новаком, потому что он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта, — цитирует официальный сайт ATP Медведева. — Когда мне было восемь лет, я уже смотрел, как он по телевизору выигрывает турниры Большого шлема. Он был еще молод. Играть против него — всегда воплощение мечты.

Конечно, я действительно рад победить его. Я хорошо подавал и играл достаточно уверенно в ключевых моментах.

Мне кажется, он не проявил себя наилучшим образом. Но это случается со всеми. Я всегда говорю, что «большая тройка» (Джокович, Надаль, Федерер) — чемпионы, потому что с ними такое случается реже, чем с другими игроками. Их по-прежнему сложно победить, даже в их плохие дни, поэтому я очень рад победе. Сейчас я чувствую себя хорошо и уверенно. Я знал, что должен рискнуть и хорошо подавать.