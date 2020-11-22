Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP.

— Очень тяжелый матч получился, — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport. — Странно чувствовал себя на корте — когда Надаль подавал в решающем сете, чувствовал, что играю хорошо, есть хорошие удары, но нет какой-то связи в игре. Не получалось построить розыгрыш, а он лучше вел игру, лучше подавал в важные моменты. Я сумел переломить, перестроить тактику, доставить ему неудобства, за счет этого и победил. В принципе считаю, что заслуженно. Маленький реванш за прошлый год.

Это определенно одна из лучших побед в моей карьере. Выиграть Рафу в первый раз — достижение, которое не всем дается. Тем более в полуфинале Мастерса. Надеюсь, что таких побед у меня еще будет много.

Доминик Тим играет в очень хороший теннис, еще на US Open, где он меня обыграл. С годами он играет все сильнее и сильнее. Здесь мы с ним тренировались, у него очень крутые розыгрыши.