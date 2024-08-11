Медведев не согласился с дисквалификацией Шаповалова на турнире в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что был удивлен дисквалификации канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

«Я не думаю, что Дениса следовало дисквалифицировать. Исходя из увиденного по телевизору, он заслужил предупреждение и, возможно, штраф после матча, но это все, поэтому я действительно был очень удивлен. ATP иногда делает что-то достойное, а в иной раз — не очень, но у меня такое впечатление, что они не знают, в каком направлении идут. Они хотят быть похожими на «Формулу-1» и футбол. Но в этом случае нельзя просить игроков сохранять спокойствие, будто они роботы, пока вокруг них происходит какой-то цирк и шоу», — приводит Tennis Up to Date слова Медведева.

Шаповалов во время встречи против американца Бена Шелтона в Вашингтоне бросил ракетку на корт и накричал на болельщика. Судья на вышке вызвал супервайзера и снял канадца с игры за неспортивное поведение. Однако позже комитет по штрафам принял решение сохранить 25-летнему спортсмену рейтинговые очки и призовые.