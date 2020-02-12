Медведев не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме
12 февраля 2020, 22:55
Россиянин Даниил Медведев проиграл канадцу Вашеку Поспишилу в первом круге турнира в Роттердаме — 4:6, 3:6. Их матч продолжался 1 час 8 минут.
Во втором круге Поспишил сыграет с сербом Филипом Краиновичем.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вашек Поспишил (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:3
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