Медведев не смог победить Джоковича в выставочном турнире в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу в выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic в Херлингеме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Как отмечает Tennis-Infinity, Медведев играл очень небрежно, но старался изо всех сил. При этом серб хорошо передвигался по корту, не испытывая никакого дискомфорта в связи с недавно перенесенной травмой и без каких-либо колебаний переносил вес на колено. В статье говорится, что игра Джоковича была великолепной.

Ранее на выставочном турнире в Херлингеме потерпел поражение еще один россиянин Карен Хачанов — он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (4:6, 6:7 (5:7)).