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Сегодня, 21:07

Медведев не смог победить Джоковича в выставочном турнире в Лондоне

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу в выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic в Херлингеме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Как отмечает Tennis-Infinity, Медведев играл очень небрежно, но старался изо всех сил. При этом серб хорошо передвигался по корту, не испытывая никакого дискомфорта в связи с недавно перенесенной травмой и без каких-либо колебаний переносил вес на колено. В статье говорится, что игра Джоковича была великолепной.

Ранее на выставочном турнире в Херлингеме потерпел поражение еще один россиянин Карен Хачанов — он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (4:6, 6:7 (5:7)).

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/djokovic-ends-wimbledon-preparation-with-win-over-medvedev-at-hurlingham
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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