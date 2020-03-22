Медведев назвал самый сложный период в карьере

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, что самым сложным периодом в карьере стал переход от юниоров к профи. Сейчас россиянин идет на 5-м месте в рейтинге ATP.

— Самым сложным периодом для меня был переход от юниоров к профи, — цитирует Behind The Racquet Медведева. — Я закончил в 13 лет в юниорском теннисе. После игры в фьючерсах, я начал быстро понимать, насколько трудно было добраться от 700 до 300 места в мировом рейтинге. Я помню, как разговаривал с Бубликом, играя в фьючерсе в тридцати минутах от того места, где я жил во Франции. Я был около 700 места в мире и спросил его: «Как вообще стать 300-м, это кажется невозможным?» До сегодняшнего дня он помнит эту историю и шутит, когда видит меня: «Как ты стал 300-м?!».

Даже после того, как я впервые попал в топ-100, я знал, что в глубине души я не профессионал. Когда я был на корте, выкладывался на 100 процентов, но вне корта я не поступал правильно: поздно ложился спать, часами играл в PlayStation и просто не беспокоился о мелочах.

С Топ-70 до Топ-5 в мире был прыжок, когда я действительно решил посвятить все свое внимание теннису. Я хотел наконец найти свой предел. Знаю, что люди говорят, что их нет, но хочу проверить себя и найти свой. Это был важный момент для меня.