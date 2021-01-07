Медведев назвал победу на Итоговом турнире главной в прошлом сезоне

Россиянин Даниил Медведев отметил, что победа на Итоговом турнире является его главным успехом в прошлом году.

В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. До этого на протяжении турнира он победил серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«Если мне нужно выбрать свою лучшую победу прошлого года, то это будет финал Итогового турнира против Доминика Тима. Я играл за один из самых важных титулов в карьере, и результат оказался великолепным», — цитирует Медведева Tennis World USA.