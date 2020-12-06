Медведев назвал кумиров своего детства
14:08
Российский теннисист Даниил Медведев в Instagram рассказал о чувствах после победы на финале ATP Finals, о главной цели на 2021 год, а также назвал имена своих кумиров.
— Цель на 2021 год?
— Выигрывать как можно больше матчей.
— Какое первое чувство испытал, выиграв финал ATP Finals?
— Офигеть! Это реально происходит?
— Твой кумир детства?
— Сафин и Федерер.
22 ноября Медведев обыграл Доменика Тима в финале турнира ATP в Лондоне. По ходу турнира он также оказался сильнее Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. В рейтинге АТР теннисист на данный момент занимает 4 место.
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