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Медведев назвал кумиров своего детства

14:08
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Российский теннисист Даниил Медведев в Instagram рассказал о чувствах после победы на финале ATP Finals, о главной цели на 2021 год, а также назвал имена своих кумиров.

— Цель на 2021 год?

— Выигрывать как можно больше матчей.

— Какое первое чувство испытал, выиграв финал ATP Finals?

— Офигеть! Это реально происходит?

— Твой кумир детства?

— Сафин и Федерер.

22 ноября Медведев обыграл Доменика Тима в финале турнира ATP в Лондоне. По ходу турнира он также оказался сильнее Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. В рейтинге АТР теннисист на данный момент занимает 4 место.

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