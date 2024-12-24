Медведев назвал качество, которое хотел бы позаимствовать у Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев перед началом нового сезона принял участие в блиц-опросе для Tennis Warehouse Europe.

— Какое прозвище вы бы дали своему форхенду?

— Большой замах, почему бы и нет, — ответил Медведев.

— Какое качество вы бы позаимствовали у любого другого игрока ATP?

— Мощь Синнера, его ударов с отскока.

— Если бы вы могли сыграть в паре с любым персонажем из фильма или книги, кого бы вы выбрали?

— Гарри Поттера. Он и из фильма, и из книги.

Также в ходе опроса Медведев признался, что перед матчами предпочитает есть пасту без глютена и без соуса, хоть она, по его мнению, невкусная. На вопрос о выходном дне без тенниса спортсмен ответил, что провел бы его с семьей, а вечером проиграл бы в PlayStation.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), всего за карьеру он завоевал 20 титулов ATP в одиночном разряде. Минувший сезон россиянин завершил в статусе пятой ракетки мира.