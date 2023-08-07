Медведев надеется сыграть с Алькарасом в финале турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о тренировке с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом в Торонто.

«Это был полезный опыт. Мы смогли пообщаться, это всегда приятно. Честно говоря, я надеюсь, что мы не будем слишком часто тренироваться друг с другом, потому что хочу сыграть с ним в финале турнира, как это было дважды в этом году. Обычно вы не проводите тренировку с вашими соперниками каждый день, но время от времени это может происходить», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Турнир в Торонто пройдет с 7 по 13 августа. В первом круге россиянин встретится с победителем матча Вашек Поспишил (Канада) — Маттео Арнальди (Италия). Ранее Медведев провел тренировку с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом на центральном корте в Торонто.